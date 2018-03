O romeno Cristian Mungiu fez grande furor há alguns anos com seu Quatro Meses, Três Semanas e Dois dias – um estudo radical sobre a questão do aborto que venceu a Palma de Ouro em Cannes em 2007. Agora reafirma sua preferência por temas polêmicos com Além das Montanhas, falando de religião, intolerância religiosa, sexualidade reprimida.

O filme é violentamente anticlerical. Mas não de maneira sistemática ou obstinada. Apenas devassa as muralhas de um monastério e acompanha o quanto de sentimentos menos piedosos pode se ocultar sob o manto da fé e da nobreza dos melhores sentimentos espirituais. Apesar de baseado nos livros de Tatiana Nicolescu Bran, evoca, sem dúvida, uma obra clássica dessa temática, A Religiosa, do iluminista Denis Diderot, filmada por Jacques Rivette.

A história é a de duas jovens que foram amigas e se reencontram mais tarde num monastério. Alina (Cristina Flutur) e Voichita (Cosmina Stratan) tiveram um passado do qual pouca coisa se sabe. Uma boa parte da história se move nesse ambiente lacunar, de modo a não torná-la determinista e explicativa. Em todo caso, o que vemos é que uma das duas, Voichita, sente que encontrou sua vocação religiosa e lá decide ficar. De Alina, sabemos que morou na Alemanha e deseja voltar para lá em companhia de Voichita. Mas esta se obstina em ficar.

É óbvio que existe uma tensão sexual entre Alina e Voichita. E esse será o ponto de conflito, tanto no relacionamento entre as duas quanto na reação que despertam entre as religiosas e o padre que as comanda. Há esse ponto também interessante. Trata-se de um monastério feminino sob o comando de um homem. Vivem no isolamento das montanhas, entre preces e meditações.

Como se sabe, não apenas de exercícios espirituais é feita a natureza humana e, dessa forma, os conflitos não tardam em aparecer. Todos eles confluem para a figura de Alina. É a mais rebelde, a mais ostensivamente erotizada, além de incapaz de guardar para si os sentimentos e pensamentos. Em suma, é presa perfeita para funcionar como uma espécie de bode expiatório de tudo o que não vai bem nesse ambiente tão artificial do monastério e que, obviamente, precisa de uma válvula de escape para não explodir.

O filme é notável. Rendeu o prêmio de roteiro a Mungiu no Festival de Cannes do ano passado. As duas atrizes dividiram o troféu de interpretação feminina. São muito intensas. E Mungiu tem seu estilo. Seco, despojado, naturalista. Em Quatro Meses… soube ser incômodo pela maneira ostensiva como tratava o procedimento do aborto, sem poupar o espectador de um plano aberto sobre um feto – cena que alguns classificaram de “obscena”, e não por razões morais e sim éticas. Essa é uma discussão válida sobre os limites daquilo que se pode mostrar em uma tela de cinema. Podemos mostrar o sexo? Podemos mostrar a morte? Existem tabus, fronteiras, ou o cinema está aberto a tudo? A discussão é infinita e depende de questões pessoais e da filosofia de vida dos interlocutores. Quer dizer, não existe uma resposta conclusiva.

De qualquer forma, se Entre as Montanhas não reserva imagens tão polêmicas quanto Quatro Meses… é filme de uma força extraordinária. Constrói com sabedoria e paciência o clima para o que virá de chocante mais tarde. Vale-se da sensação claustrofóbica do isolamento para criar uma atmosfera de medo e paranoia, com a sensação de que, no monastério, nada escapa à vigilância de quem nele habita. Todas são cúmplices nessa atmosfera de controle e repressão. E o que deve ser detectado e evitado com tanto afinco? A sexualidade, claro, no caso, representada por Alina. O sexo é o que pode desfazer o arranjo tão bem urdido do monastério, é o que pode transtornar a ordem estabelecida e arrastar a todas pela via do pecado. O sexo é anárquico, passa por cima de conveniências, das hierarquias e da disciplina. Deve ser domado pela instituição.

E deve ser domado em seus termos, isto é, na esfera do “espiritual”. Como a sexualidade não pode ser reconhecida como força natural (porque isso seria um abalo dogmático) será preciso interpretá-la como expressão de uma força maligna. Isto é, como uma possessão. A possuída não é má em si mesma; apenas empresta o corpo a uma energia maligna que a transcende. Para livrar sua alma boa desse mal será preciso atacar a casa onde ele se abriga – o corpo. Daí a justificativa para as mortificações, seja neste monastério imaginário, seja na dos tempos bem reais da Santa Inquisição católica. Por vezes, é preciso matar o corpo para salvar a alma.

Enfim, esse clima pesado de Entre as Montanhas pode ser visto apenas como o drama de duas pobres moças envolvidas em algo que vai muito além da sua capacidade de dominar as circunstâncias. Ou como libelo contra a intolerância religiosa e o fanatismo. É tudo isso mesmo. Mas é também um estudo sobre a convivência problemática entre o Estado laico e zonas de obscurantismo que persistem na sociedade, nela crescem e a ameaçam. Não é um tema tão distante de nós.