Aleluia: Ilha do Medo no topo da tabela!

Há vida na Terra: deu no Portal Filme B que Ilha do Medo teve a melhor bilheteria da semana no Brasil, repetindo o sucesso que já fizera nos Estados Unidos. Enfim um filme adulto e de alta qualidade ocupa o topo. Ilha do Medo atraiu mais de 190 mil pessoas (até o final de semana, quando as contas são fechadas) e média de 1.059 por sala. Muito bom para uma obra difícil, soturna e de decifração pouco óbvia. Parece que existe público para filmes assim, desde que, claro, sejam lançados de maneira profissional. As grifes Scorsese-DiCaprio devem ter funcionado, é claro. Mas nenhum filme se segura só com boas campanhas e nomes conhecidos. Têm de mostrar algo a mais para atrair um público cada vez mais recalcitrante e que parece apenas se empolgar com obras infantis – e não necessariamente dirigidas a crianças.

