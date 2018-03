Alberto Salvá (1938-2011)

Soube há pouco da morte de Alberto Salvá, aos 73 anos, de câncer no fígado. De origem espanhola, Salvá havia nascido em Barcelona em 1938 e veio adolescente para o Rio. Exerceu diversos métiers, de pedreiro a continuísta, e acabou fazendo o curso de cinema com o sueco Arne Sucksdorff, que iniciou muita gente boa a profissão, incluindo a turma do Cinema Novo.

Entre os anos 70 e 80, Salvá desenvolveu trabalho constante no cinema, dedicando-se mais à chamada comédia erótica, que apelidaram de pornochanchada, termo que adquiriu uma conotação pejorativa e, bem, perto do que passa hoje na TV, parecem mesmo programas de colégio de freira.

Salvá dirigiu também filmes de prestígio como Um Homem sem Importância, As Quatro Chaves Mágicas, Ana, a Libertina e Uma Mulher Casada, hoje, que eu saiba, completamente esquecidos. Talvez ainda passem no Canal Brasil, em algum horário. De qualquer forma, Salvá era tido como um cronista da vida amorosa daquela época, embora tenha praticado vários gêneros, do confessional ao infantil.

Seu filme de maior sucesso e também o mais premiado é A Menina do Lado (1987), tratamento delicado de um tema explosivo, o relacionamento amoroso entre um jornalista quarentão (Reginaldo Faria) e uma garota de 14 anos (Flávia Monteiro). O longa-metragem, premiado nas categorias de melhor ator e melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado de 1988, é baseado em Alice, conto de sua própria autoria publicado em 1983 na revista Status.

Tenho uma boa lembrança desse filme, em especial pela presença cool de Reginaldo, caindo em tentação pela ninfeta. Mantém bom clima, pelo que me lembro, mas seria interessante revê-lo e ver se mantém o frescor.

Salvá dirigiu também diversos programas para a TV Globo como Carga Pesada e Globo Repórter. Pelo que ouvi dizer, deixa um longa-metragem inédito, Na Carne e na Alma. O filme estaria pronto mas aguardando distribuição, problema crônico do cinema brasileiro.