Recomendo a leitura do artigo de Gilles Lapouge publicado no Estadão sobre a crise italiana. Com seu estilo saboroso, o correspondente em Paris mostra a fragilidade da coalização de centro-esquerda.Ainda assim, preferível à alternativa. Boa leitura.

