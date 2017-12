Ai, que saudades de Fellini…

Moço pobre e ambicioso, um certo Federico saiu de sua cidade natal e foi tentar a vida na capital do país. Queria dedicar-se às artes, talvez ao cinema, mas começou pelo Jornalismo. Essa é a história de um Federico que se chamava Fellini e viria a se tornar um dos gênios incontestes do cinema mundial. Ele deixou sua Rimini natal, foi a Florença, depois a Roma e, como desenhava, pediu emprego na revista satírica Marc’Aurelio. Essa é a história de Que Estranho Chamar-se Federico – Scola Conta Fellini, que estreia no circuito comercial depois de passar pelo Festival de Veneza e pela Mostra de Cinema de São Paulo.

