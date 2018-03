Agora vai: Tropa de Elite 2 no Oscar

Não podia dar outra mesmo: numa lista que tinha Bruna Surfistinha e Assalto ao Banco Central, entre outros candidatos, o escolhido pela comissão foi mesmo Tropa de Elite 2, de José Padilha. Agora, o longa disputa uma das cinco vagas para a finalíssima do Oscar de melhor filme estrangeiro. A lista sai em janeiro.

Em alguns setores do cinema brasileiro existe essa obsessão com o Oscar. Como se precisássemos do aval da Academia de Los Angeles para nos sentirmos maduros e aceitos no mercado global.

Acho bobagem.