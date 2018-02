Agnès Jaoui, a versátil

Agnès Jaoui não é apenas cineasta. É cantora, atriz, escritora e roteirista. Além de uma bela mulher. Teve uma de suas peças de teatro, Um Ar de Família, adaptada para o cinema por Cédric Klapisch. A quatro mãos com seu parceiro habitual e companheiro, Jean-Pierre Bacri, escreve dois roteiros para o mestre dos mestres, Alain Resnais – o de Smoking/No Smoking e o de Amores Parisienses. Detalhe: nessa comédia coral de Resnais ela é, além da autora do script, uma das intérpretes.

É com o surpreendente O Gosto dos Outros (Le Gout des Autres) que Agnès estreia também na direção. Seguiram-se outros três filmes, Uma Questão de Imagem (2003), Parlez-moi de la Pluie (2008) e este Além do Arco-íris (Au Bout du Conte), de 2013. Curiosamente, apesar do seu background cultural, e de sua origem, o cinema de Agnès Jaoui não padece de modo algum de algum tipo de intelectualismo. Aqui, cabe uma nota: o cinema pode (e talvez deva) ser bem embasado do ponto de vista intelectual. O que ele não deve é ostentar referências, que se colocam à frente do filme e às vezes o encobrem.

Desse modo, talvez Castella, o “herói”de O Gosto dos Outros, seja altamente simbólico da visão de mundo de Agnès. Castella (Jean-Pierre Bacri) é um homem de empresa com pouco contato com as artes. Ao assistir a uma representação de Berenice, ele se toma de amores não apenas pela peça de Racine, mas pela atriz que interpreta o papel principal, Clara (Anne Alvaro). Temos aí o tema interessante do descentramento – alguém que não liga para a arte e, de repente, se vê jogado numa situação que o sensibiliza. Mas também, há uma carpintaria do texto e da realização que torna tudo tão fluido e delicioso de ver. A obra de Jaoui é inspirada e, ao mesmo tempo, muito controlada. O que lhe vale a crítica, talvez injusta, dos Cahiers du Cinéma, que não deixa espaço para o aleatório. Impossível agradar a todos.