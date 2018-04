´Diário de Veneza (14) A Nápoles de Abel Ferrara

Napoli Napoli Napoli, ótimo documentário de Abel Ferrara. Esse eu fiz questão de ver apesar de ter começado muito tarde num dia que já havia sido punk, pois nada mais de Ferrara passa no Brasil. É autor maldito para os nossos distribuidores. Um documentário, então…Ferrara mistura o puro documental com passagens encenadas, como a de dois rapazes que têm de matar um amigo a mando da Camorra. Ouve detentas na penitenciária feminina de Nápoles. Fala com a prefeita e autoridades. Mostra os absurdos imoboliários que transformaram em cortiço partes inteiras da cidade depois da Segunda Guerra. E termina num concerto de rock com o próprio Abel Ferrara cantando e tocando guitarra. É um mergulho radical na caótica cidade italiana, com algumas passagens bem inventivas, como não poderia deixar de ser, em se tratando desse cineasta.