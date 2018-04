Adeus, Philippine

Fui hoje à Cinemateca assistir Adieu, Philippine, de Jacques Rozier, que faz parte da mostra promovida para celebrar os 50 anos da novelle vague. É, possivelmente, a maior raridade da retrospectiva, já que a maior parte dos outros filmes são encontráveis em DVD, além de muito familiares aos cinéfilos.

Nao é o caso de Philippine. Esse filme, tão inspirado e cheio de frescor, mostra a juventude francesa, com seus namoros e energia, enquanto paira sobre a França a sombra da guerra da Argélia. Basicamente, parece uma pequena história de amor. Michel (Jean-Claude Aimini) está sempre ao lado de duas belas garotas, Juliette (Stefania Sabatini) e Liliane (Yveline Cery), sem se decidir por uma delas. Ele trabalha como estagiário na TV mas deseja fazer cinema e envolve-se com um picareta, Pachala (Vittorio Caprioli). Enquanto espera a convocação para o serviço militar, que o levará para a Argélia, Michel viaja com as duas moças para a Córsega.

Eles viajam, dançam muito e cantam. Mas tudo tem um fim e o prazo de Michel expira. O filme consegue combinar uma leveza notável com o peso da ameaça constante que paira sobre o trio, como sempre paira sobre a fugacidade da juventude. Rozier dirige de maneira inspirada, com travellings muito bonitos e enquadramentos nunca banais.

Mas vale também a espontaneidade dos atores, esse frescor que é muitas vezes privilégio dos não-profissionais. Foi um grande prazer ver este filme, mesmo na cópia em 16mm e com a projeção sendo interrompida a cada troca de rolo. Parecia uma sessão dos antigos cineclubes, o que só aumentava a sensação de nostalgia. Havia meia dúzia de gatos pingados na sala.

A boa notícia é que o filme será exibido mais duas vezes. Sexta, às 21h, e domingo, às 16h30. A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207. Eu não perderia a oportunidade.

Abaixo, algumas cenas de Adieu, Philippine.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/euQU2IorXUg” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]