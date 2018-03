Adeus a Walmor Chagas

Acabo de escreve minha matéria de despedida a Walmor Chagas. Sai amanhã no jornal e transcrevo aqui.

Por ora, registro que Walmor tinha 82 anos e foi encontrado morto. Tiro na cabeça. Está sob investigação, mas tudo indica suicídio. Pena. Cada qual tem suas razões.

Walmor era homem de teatro, cinema e TV. Marcou todas essas áreas com seu talento, atuação discreta e marcante.

Quero lembrar apenas dois momentos de Walmor. No primeiro e no último filme. São Paulo S.A., de Luis Sergio Person (1965) e Cara ou Coroa, de Ugo Giorgetti (2011).

São Paulo S.A. é dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos. Coloco-o, fácil, numa lista de 10, talvez até de 5. Walmor era Carlos, jovem atormentado, que se associa a Otelo Zeloni numa fabriqueta de autopeças. Um estudo sob a alienação que vem do crescimento desordenado da metrópole, da competição acirrada, etc. Isso na São Paulo de 1965. Já imaginou na de hoje. Walmor, belo e charmoso, parecia um daqueles atores da nouvelle vague, movimento francês com o qual o filme de Person dialogava. Inesquecível.

O outro momento é em Cara ou Coroa. Ele é o velho general de pijama, que mora numa casa grande. Sua neta é simpatizante de esquerda. Ela e o namorado escondem dois foragidos. Estamos em 1971, na ditadura Médici. O velho general é anticomunista mas não concorda com os métodos truculentos dos colegas de farda. Ele é simplesmente um distraído, ou faz vistas grossas para o que acontece em sua casa, num protesto silencioso e discreto. Tão discreto e silencioso quanto era o próprio Walmor.

Que fique em paz.

