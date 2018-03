Adeus a Jean-Henri Roger

Não deve ter saído nada por aí, porque aqui só ligamos para o que vem de Hollywood. Em todo caso, é preciso informar que morreu o cineasta e ator francês Jean-Henri Roger, nascido em 1949, e que fez parceria com Jean-Luc Godard no Grupo Dziga Vertov. Durante esse período, década de 70, faziam filmes coletivos, porque consideravam a noção de autoria como “burguesa”.

Roger sempre prosseguiu em sua vocação libertária, unindo-se depois ao grupo Cinélutte, de Juliet Berto. Como ator, está em muitos filmes, inclusive no maravilhoso As Neves do Kilimanjaro, de Robert Guédiguian, com o qual tinha muitos pontos de confluência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja embaixo, em francês, notícia do Les Inrockuptibles

Les Inrocks – Mort du cinéaste Jean-Henri Roger.