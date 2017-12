Adeus a Altman

Fiquei desolado com a notícia da morte de Robert Altman, um dos meus cineastas favoritos. Amanhã posto aqui uma matéria mais completa sobre o diretor de Short Cuts, Nashville, M.A.S.H e tantos outros filmes tão deliciosos quanto importantes. Altman era isso, a união do prazer cinematográfico com a visão corrosiva da sociedade americana. Aproveito para sugerir aos que moram em São Paulo para assistir A Última Noite, título profético para o testamento desse grande artista. Um filme cheio de humor, de ironia e desejo de viver. E uma trilha sonora maravilhosa. O nosso amigo Daniel Piza costuma verter uma lágrima para os seus mortos. Por Altman, eu choro uma cachoeira inteirinha. Abraços.

