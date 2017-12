Adeus a 2006 e um agradecimento aos leitores

Não poderia dizer um tchau para 2006 sem mandar um abraço a todos meus amigos e sobretudo aos novos leitores que conheci através deste blog. Agradeço de coração aos que deixaram seus comentários e também aos que visitaram silenciosamente este espaço. Estão todos convidados a tornarem-se habitués em 2007.

Minha experiência como blogueiro é muito recente e não autoriza grandes considerações. Comecei apenas em outubro deste ano e me surpreendi com essa nova dinâmica aberta pela internet para o nosso trabalho jornalístico. Blogar é algo exigente, nos deixa com a sensação de estarmos mais expostos do que no trabalho convencional em papel-jornal. É muito recompensador, mas nem tudo são rosas, porque, como um blog é uma casa aberta, entra também gente indesejada.

No entanto, a presença de gente incivilizada foi mínima neste blog. De uma forma ou de outra, o que prevaleceu foi um clima de diálogo, no qual a discordância e a polêmica são sempre bem-vindas, mas o insulto e o preconceito, não. Saibam que li todos os comentários postados e esse diálogo foi muito proveitoso para mim, sem nenhuma demagogia. Acho a experiência de manter um blog muito estimulante para um jornalista, mesmo que lhe custe algum tempo extra de trabalho diário.

Assim, termino o ano pedindo aos novos e antigos amigos que me enviem sugestões sinceras para melhorar este trabalho. O que gostariam de ver mais comentado neste blog, que, por sua definição mesma, fala de cinema, de cultura em geral, mas não se furta em abordar algumas atualidades? O que deixou de ser feito e em que direção acham que o blog deve ir? Afinal, um blog parece ser um bicho dinâmico, que vai alterando suas características à medida em que cresce e se desenvolve. Digam, portanto!

E um ótimo, excelente 2007 para todos!