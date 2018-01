A terra treme

Êpa, esse é o título do filme do grande Visconti. Mas o tremor de terra dele se referia não apenas à vulcânica região da Sicília, mas à iminência da revolução (que não veio). A minha foi uma tremidinha de terra mesmo, no sentido literal, sentida lá onde moro, no bairro da Saúde. Via, com tranqüilidade, o jogo do Boca Juniors na TV quando percebi a estante de CDs andar com as próprias pernas ao meu lado. Foi só um instante. Nem me toquei e pensei duas coisas juntas como causa desse movimento sísmico em minha sala: “Deve ter passado um baita caminhão na rua”. E “essas construções modernas não valem nada; balançam com qualquer coisinha”. Mas era mesmo o tal mini-terremoto em Sampa. Só fiquei sabendo depois, pelo jornal da TV. Eu, hein?

