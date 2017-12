Tensão pré-premiação

Daqui a pouco vou para o Teatro Nacional, onde terá lugar a cerimônia de premiação do 39º Festival de Brasília. Não sei quem ganhou. Nem quero saber porque gosto de ser surpreendido na hora. Mas conversei com um dos jurados, “em off”, e ele me confidenciou que a decisão foi muito dividida, demorada e tensa. Houve briga, manipulação política, e formaram-se dois grupos inconciliáveis, um a favor de Baixio das Bestas, de Cláudio Assis, outro de Batismo de Sangue, de Helvécio Ratton. Quando isso acontece, não é impossível que surja um tertius, quer dizer, uma terceira alternativa que satisfaça, pelo menos parcialmente, a gregos e baianos. No caso, quem pode se dar bem é Querô, ou um dos documentários. Veremos.

