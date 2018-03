A solidariedade vale menos de três mil reais?

Talvez haja poucos cineastas preocupados em tratar de um tema tão

prosaico quanto fundamental que é a manutenção do emprego num mundo em

crise. Os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne estão interessados

nesse tipo de discussão. Filhos (ou netos, talvez) do neorrealismo,

sabem da importância do trabalho não apenas na manutenção material da

vida como na dignidade da vida humana. Daí terem feito este Dois Dias,

Um Noite, com interpretação devastadora de Marion Cotillard.

Sandra é uma funcionária em via de perder seu emprego para que seus

colegas de empresa possam usufruir de um bônus de 1000 euros. O título

se refere ao tempo de que ela dispõe – o tempo de um fim de semana –

para procurar os colegas, um a um, e tentar convencê-los a desisrir da

gratificação para que ela possa permanecer no posto.

