A solidão de Montaigne

Como sabem os quatro ou cinco amigos que têm a bondade de me acompanhar neste espaço, tenho um fraco por Montaigne. Várias edições dos seus Essais ajudam a congestionar as minhas já entupidas estantes e não me decido a doar algumas delas e ficar apenas com uma. Possuo uma ótima edição em francês, traduções de boa qualidade divididas em dois volumes (da Martins Fontes), e andei folheando agora a seleta editada pela Penguin Companhia das Letras.

É um livro manuseável, confortável, com introdução de ninguém menos que Erich Auerbach (Mimesis), boas notas e comentários, sucintos porém esclarecedores, colocados antes de cada Ensaio.

Por que Montaigne? Como qualquer pessoa normal de nossa época, ando perturbado pelo turbilhão em que nos metemos. Assim, confortei minha noite com a leitura do Ensaio XXXVIII, Sobre a Solidão.

Todos nós temos medo da solidão. Talvez seja o maior medo contemporâneo. Como não aparece em nenhuma pesquisa, desconfio que os pesquisadores sequer a incluam entre os itens a serem assinalados como a segurança, o medo de perder o emprego, a doença, a morte, etc. Talvez ninguém toque muito no tema, porque, no fundo, embora vivendo numa multidão constante, nos sentimos sempre um tanto solitários.

De qualquer forma, a solidão é sempre algo negativo, a ser evitada a todo custo. Tão temida, que é pouco mencionada.

Ora, Montaigne nos diz exatamente o contrário. Que a solidão deve ser buscada, como um valor em si, algo mais que desejável, fundamental. Ele sustenta que o ser humano é tão exigido pelos outros e pela vida social que nada sobra para si mesmo. E olhe que dizia isso no século 16! Imagine hoje, com as cidades entupidas, celulares, e-mails e o Facebook.

Bicho social, como sou, tenho dificuldade em partilhar essa atração pelo esplêndido isolamento de que nos fala Montaigne. O desejo de estar só, para refletir, não me faz invejar a torre de marfim em que meus pensamentos não seriam perturbados pela presença de outrem. Desejo estar só algumas horas por dia, mas a solidão mesmo…não a quero.

O pressuposto de Montaigne é que o homem, de seu, tem somente a si mesmo. Para ilustrar essa condição, Montaigne conta uma história. Cito: “Tendo Estílpon escapado do incêndio em sua cidade, em que perdera mulher, filhos e bens, Demétrio Poliorcertes, ao vê-lo em meio a tamanha destruição de sua pátria, e com o rosto nada assustado, perguntou se se não tinha sofrido prejuízo; ele responde que não e que graças a Deus não perdera nada de seu”.

Enfim, essa solidão radical, essa ilimitada imersão em si, não me comove e nem me diz respeito, embora entenda a violência da metáfora buscada por Montaigne com essa historieta.

Mas há algumas linhas de Montaigne que me tocam, quando ele diz que “é preciso reservar um canto todo nosso, todo livre, e lá estabelecer nossa verdadeira liberdade e nosso principal retiro e solidão”.

Isso sim me diz respeito. Assim como em nossa casa precisamos ter um cantinho só nosso, por ínfimo que seja, para guardar nossas coisinhas queridas, precisamos, mais ainda, dispor de um espaço interior próprio, de silêncio e paz, no interior do qual possamos refletir e fazer companhia a nós mesmos.

Essa é a solidão bem-vinda, e preservá-la, em meio ao tumulto contemporâneo, é a nossa condição de sanidade. A única talvez. A mais vital, a mais difícil de ser obtida.