A santa preguiça

Se o nosso Macunaíma murmurou “ai, que preguiça…” ao nascer, o filósofo Albert Camus comentou que “são os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo”. Outras milhares de citações seriam possíveis porque a indolência frequentou a imaginação humana desde tempos imemoriais – e nem sempre com a conotação negativa que hoje a acompanha.

Em torno desse tema, o jornalista e filósofo Adauto Novaes organiza mais um dos seus famosos seminários, que atraem público grande nas cidades por onde passam e depois se transformam em livros de referência sobre o assunto. O ciclo de conferências Elogio à Preguiça será apresentado em quatro cidades do País: Rio, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, de 11 de agosto a 6 de outubro. As inscrições podem ser feitas no portal www.sescsp.org.br ou nas unidades do SESC em São Paulo.

O time de palestrantes reúne nomes que já participaram de seminários anteriores, como Marilena Chauí, José Miguel Wisnik, Maria Rita Kehl e Jorte Coli; traz também “estreantes”, como os ensaístas Francisco Bosco e Guilherme Wisnik. “A gente mantém o núcleo inicial dos seminários, mas há também a preocupação de trazer os talentos mais jovens”, disse Novaes em conversa com o Estado.

A ideia deste seminário obedece a um pressuposto já presente nos anteriores: “Não devemos falar em crise da contemporaneidade, mas em mutação”, diz Novaes. O que não significa que os desafios sejam menos graves. Pelo contrário. Um dos grandes impasses contemporâneos, na era da técnica, se dá na questão do uso do tempo, daí o tema da preguiça, do ócio criativo, da pausa para pensar e refletir. “Não podemos esquecer Heidegger, que já via uma cisão entre a ciência/tecnologia e o pensamento”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quer dizer, a técnica é uma criação humana que, por paradoxo, volta-se contra o seu criador. “Havia a crença de que com as novas tecnologias, teríamos mais tempo livre para nos dedicarmos ao nosso aprimoramento não só como profissionais, mas como seres humanos; deu-se o contrário: nunca se trabalhou tanto como hoje”, comenta Novaes.

O trabalho na era da informática tende a ser full time, sem interrupções, sequer nos fins de semana. “As corporações dão aos seus executivos celulares, IPhones ou laptops, verdadeiros presentes de grego, pois essa parafernália permite que os funcionários sejam contatados a qualquer hora do dia, inclusive nos momentos de lazer”, diz. “O que houve foi uma apropriação total do tempo dos indivíduos pelo capitalismo contemporâneo”, continua Novaes. Fato de muitas consequências, como o sentimento de urgência permanente, o estresse, a desconstrução de si. Mais grave ainda: esse novo ethos capitalista se opõe frontalmente à experiência do pensamento e da reflexão.

Daí a preguiça, entendida como reapropriação desse tempo próprio, socialmente sequestrado, tornar-se um tema político. “Poderíamos até fundar uma Internacional da Preguiça”, brinca Novaes, lembrando que as estratégias para administração do tempo alheio são uma forma de dominação. “Em um texto inédito de Michel Foucault, ele estuda como o tempo é disciplinado pela Igreja, pelo capitalismo e pelos presídios”, diz. Trata-se de não deixar qualquer tempo livre aos indivíduos, pois seria por ele que as tentações, desordens e queda de produtividade poderiam vir a perturbar o bom andamento das coisas.

Por outro lado, uma das formas de controle seria estigmatizar a palavra. O preguiçoso torna-se um pária. Mas, lembra Novaes, essa noção é historicamente construída. “Na Grécia e Roma antigas, o ócio era nobre e o trabalho, vil”, lembra. Transformar a ociosidade em pecado, ou estigma social, é uma forma de culpabilizar os que ousam dispor do seu tempo livre. Ou seja, não passa de uma estratégia de dominação.

Essa desapropriação do tempo individual pode ter se exacerbado neste estágio do capitalismo, mas é algo que já preocupava pensadores do passado. Paul Lafargue, genro de Marx, escreveu um panfleto famoso, O Direito à Preguiça, no século 19. Mais recentemente, Paulo Valéry, no prefácio às Cartas Persas, de Montesquieu, lembrava que nenhuma civilização podia se organizar sem atenção “às coisas vagas”. Ou seja, ao pensamento reflexivo, crítico, à produção de obras de arte e inteligência, que dependem do tempo livre e da falta de necessidade de um objetivo ou prazo a cumprir. “Hoje ninguém mais se detém para pensar”, queixa-se Novaes.

Para bolar o seminário, Adauto reuniu os conferencistas durante cinco dias na cidade de Tiradentes, em Minas, para discutir os rumos da programação. “Foi muito duro, e todos se queixaram da amplitude da tarefa”, diz. Ou seja, falar da preguiça dá um trabalho danado.

Box

O tema do seminário será abordado sob diversos ângulos pelos palestrantes. Francis Wolf fala sobre A Apologia Grega da Preguiça, lembrando que seu termo oposto, o trabalho, “é frequentemente elogiado no intuito de defender o produtivismo (socialista ou capitalista)”. Chico de Oliveira, em Que Preguiça, diz que o preguiçoso é aquele que não trabalha para o capital. “O preguiçoso é, pois, o criador, o artista, o cientista”. Marilena Chaui nota que a preguiça é dos pecados capitais. E, como estigma, abre a porta para uma série de preconceitos, “o nordestino tido como preguiçoso, a criança de rua vadia, e o desempregado como pária social”.

Já José Raimundo Mais Neto fala de três ociosos de gênio: Sócrates, Montaigne e Machado de Assis. Sendo que a ociosidade de Machado não deve ser procurada em sua vida real de funcionário, mas na dos seus personagens literários, Aires e Brás Cubas, que se retiram do frenesi do mundo (um aposentado, outro defunto) para melhor meditar sobre ele. O filósofo francês Jean-Pierre Dupuy, falando sobre O Tempo que nos Resta, lembra que Tocqueville, em seu clássico A Democracia na América (1840), já havia detectado, nos Estados Unidos, um “ardor febril” na busca de bens materiais. Essa procura incessante, essa inquietação, tormento da alma, signos do capitalismo, mostrava sua face no século 19.

Estas e outras ideias sobre o ócio e o trabalho podem ser encontradas no blog coletivo dos palestrantes de Elogio à Preguiça: www.elogioapreguica.com. L.Z.O.