Policiais transportam três mortos no confronto do Morro da Mineira, no Rio

O mundo todo parou, em estado de choque, para refletir sobre os mortos da universidade de Virgínia. Já estes aqui, amanhã estarão esquecidos. Afinal, são apenas mais 14 vítimas da interminável e não declarada guerra civil brasileira. Como as moedas, também os cadáveres têm seus valores relativos.