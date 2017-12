A queda de Hollywood

Ontem à noite começou a rolar para valer o Festival de Havana. O Teatro Karl Marx recebeu 5 mil convidados para ver O Labirinto do Fauno, mescla de fantasia e realismo que você pode assistir aí mesmo em São Paulo. Havia um convidado ilustre sentado perto de mim – o prêmio Nobel Gabriel García Márquez, amigo histórico de Cuba e um dos fundadores da Escola de Cinema, que comemora 20 anos de existência. A noite de inauguração foi boa pela presença do público, pelas atrações musicais antes do filme e pelo papo depois, que rolou até tarde no coquetel do Hotel Nacional.

Mas a moleza para júri já acabou. Hoje mesmo de manhã fomos assistir a dois filmes em projeções privadas para os jurados. Os dois argentinos. Um deles, para mim, não era novidade – Crônica de uma Fuga, de Adrian Caetano. O outro sim, O Caminho de San Diego, de Carlos Sorín. Será preciso falar muito deste filme mais tarde. Por ora, basta dizer que aproveita a paixão de um rapaz pelo futebol, ou, mais precisamente, por Dom Diego Armando Maradona, para mostrar uma galeria de tipos humanos da Argentina profunda, aquela que não aparece nos cartões postais.

Depois dos filmes, voltamos para o Hotel Nacional, onde almocei em companhia de dois novos amigos, meus colegas de júri: o cineasta cubano Daniel Diaz Torres e o crítico e ensaísta de cinema canadense Hervé Fischer. Jogamos conversa fora, e Fischer depois me presenteou com seu novo livro Le Déclin de L’Empire Hollywoodien. A tese do livro é que a indústria hollywoodiana entrou em curva descendente. Vou ler e digo a vocês, mas em todo caso, nada parece mais contrário à observação comum do que essa teoria de Fischer. Mas ele pode estar vendo coisas que não enxergo. Aliás, é para isso mesmo que lemos livros, não é? Para vermos pontos de vista diferentes que, na melhor das hipóteses, podem alargar nossa visão das coisas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.