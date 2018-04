As primeiras sequências de A Proposta lembram, de maneira meio incômoda, as de O Diabo Veste Prada. Nos dois casos, temos a chegada de uma chefona dura de roer ao escritório, para aflição dos subordinados. Em Prada, Meryl Streep é a diretora de uma revista de moda. Em A Proposta, Sandra Bullock faz a executiva de uma editora em Nova York. Os dois filmes, com tons e quantidade de talento bastante diferentes, procuram retratar a mulher que, num primeiro momento, chegou com força ao mercado de trabalho e, em novo passo, agora conquista postos de chefia. Como se comporta essa “nova mulher”? Incorpora traços do “caráter feminino” às novas funções ou, pelo contrário, nega-os e age à maneira dos machões que antigamente as oprimiam? Questões complexas, porque mesmo falar em um hipotético caráter feminino ou na imitação de padrões masculinos pelas novas executivas já pode trazer problemas.

Basta dizer que Sandra Bullock, atriz associada à figura da doçura feminina, entra mal nesse novo papel. Diferente é Meryl, atriz mais maleável e completa.

Mas, enfim, bem ou mal, Sandra é a tal executiva, adepta do relho como estilo de comando. Nesse tipo de trama sempre o que se segue é a descoberta de alguma fragilidade no personagem que exibe força de maneira desproporcional. Caso contrário, não haveria história. E, no filme dirigido por Anne Fletcher, a fraqueza da durona está no fato de ela ser canadense, ter esquecido de renovar seus documentos e portanto encontrar-se à margem da lei. Nesse ponto (nesse único ponto) o filme inova. Em geral, problemas da imigração são vistos pelo ângulo dos menos favorecidos. Imigrantes ilegais que entram nos países pelos meios mais engenhosos, ou arriscando a própria vida, como em Bem-Vindo, cujo herói se dispõe a cruzar o Canal da Mancha a nado para se encontrar com a namorada (Leia matérias na capa deste caderno). Aqui não. Trata-se de uma moça bonita, que ganha alto salário, com todos os traços visuais e raciais “corretos”, nascida no bom berço da língua inglesa – só que ela é canadense.

Resta a Margaret Tate, a personagem de Sandra, um casamento de ocasião. E justo com o subordinado a quem ela mais oprime, o candidato a escritor Andrew Paxton (Ryan Reynolds, de Wolverine). Como também o rapaz tem planos de subir na vida, aceita o arranjo. Só que um oficial da imigração desconfia e os dois terão de fingir muito bem que estão apaixonados, jogo de cena que incluirá uma visita à família do moço, que mora no Alasca, por ocasião do aniversário da matriarca do clã.

Como o filme se enquadra no gênero da comédia romântica, alguns desenvolvimentos são esperados. O que não chega a ser mau negócio, pelo menos do ponto de vista do espectador que procura esse tipo de filme e, de maneira geral, parece avesso a novidades. Funciona um pouco como nas fábulas infantis, que não podem variar nem no enredo e nem na forma, sob pena de decepcionar o ouvinte. Tente contar para o seu filho uma história conhecida de maneira diferente e vai ver o que acontece. No cinema, e em especial, este tipo de cinema, a coisa funciona da mesma maneira. Ou quase. Se existem variações, elas devem ser mínimas.

Entre as convenções está a que determina que tudo deve terminar bem. Mas só depois de muitas peripécias e percalços. Assim, a arte da direção deve tornar todo esse entulho repetitivo em algo que não seja novo, mas soe como tal. A originalidade, se houver, estará nos pequenos detalhes. É aqui que se revela toda a fragilidade do projeto de A Proposta, do roteiro à direção. O resultado é um filme sem qualquer inspiração. E que termina cedendo, de maneira burocrática, aos piores clichês do gênero, como o sentimentalismo açucarado a ponto de ser pouco recomendável a quem anda com a glicemia alta.

(Caderno 2, 10/7/09)