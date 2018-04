Ode a Ademar Ferreira da Silva

Jogando conversa fora com Cassio Loredano aqui na redação, chegamos, não sei como, à literatura sobre esportes e/ou esportistas. Ah, sim, falávamos de Emil Zatopek, e eu disse a ele de uma biografia francesa chamada, simplesmente, Courir. Mas então o Cássio se lembrou do Ademar Ferreira da Silva que, acredita ele, ganhou a medalha pelo salto triplo na mesma Olimpíada vencida pelo Zatopek em alguma modalidade (ele ganhou várias das nossas São Silvestres, by the way). E então o Cássio lembrou de um poema de Joaquim Cardozo, que considera uma obra-prima. Achamos no Google e partilho com vocês:

O SALTO TRIPARTIDO

Havia um arco projetado no solo

Para ser recomposto em três curvas aéreas,

Havia um vôo abandonado no chão

À espera das asas de um pássaro;

Havia três pontos incertos na pista

Que seriam contactos de pés instantâneos.

Três jatos de fonte, contudo, ainda secos,

Três impulsos plantados querendo nascer.

Era tudo assim expectativo e plano

Tudo além somente perspectivo e inerte;

Quando Ademar Ferreira, com perfeição olímpica,

Executou, em relevo, o mais alto,

– Em notas de arpejo

– Em ritmo iâmbico

O tripartido salto.