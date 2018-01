A NET, o consumidor e o caos tecnológico

As minhas desventuras com a NET não terminaram. Ontem vieram dois técnicos para fazer a passagem do analógico para o digital. Resultado da operação: nenhuma das duas TVs sintoniza qualquer canal. Só entra o aviso: “seu Smart Card nunca foi sincronizado”. Sei lá o que é Smart Card? Liguei várias vezes e a resposta é sempre a mesma: os técnicos “esqueceram” de pedir a ativação do sinal, que agora, eu ficasse descansado, estava sendo providenciada. Liguei duas vezes ontem à noite e mais uma sábado de manhã. Até agora, nada. Para me confortar, tentei ver um DVD ontem à noite, já que TV não havia. Nada, também, pois os “técnicos” haviam desinstalado tudo para fazer a “instalação” do digital. Ou seja, a NET instaurou o caos tecnológico em minha casa. Agora, estou pleiteando que voltem e desfaçam o que fizeram. Quero o analógico de volta, já que pelo menos estava funcionando. Será que consigo? Esse post não tem sentido de desabafo: é apenas um alerta aos leitores sobre o modo como essa operadora trata seus assinantes. Cuidado, muito cuidado. E, se estiver funcionando, não deixem mexer!

