A morte de Maurice Garrel

Por triste coincidência, ontem à noite assisti ao magnífico Reis e Rainha, de Arnaud Desplechin, e hoje de amanhã acordei com a notícia da morte de Maurice Garrel, aos 88 anos. No filme de Desplechin, ele interpreta o pai da personagem de Emmanuelle Devos (a tal Rainha), um escritor atingido por câncer. Maurice, com seu rosto devastado pela idade dava incrível dignidade aos seus papéis. Nos últimos anos trabalhou muito com o filho, o diretor Philippe Garrel, e com o neto, o bonitão Louis Garrel. Mas teve enorme presença no cinema francês, desde seu trabalho em Adieu, Philippine, de Jacques Rozier, um título um tanto esquecido da nouvelle vague. Participou também de filmes de François Truffaut, Jacques Rivette e Claude Chabrol, entre muitos outros diretores.

Abaixo, a filmografia de Maurice Garrel, de acordo com a wikipedia, versão francesa.

Cinéma