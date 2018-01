A melhor escola

O Colégio São Bento, do Rio, ficou em primeiro lugar nas provas do ENEM. Segundo a diretora, isso se deve à ênfase na formação clássica e humanística. Os alunos estudam línguas, filosofia, ouvem música erudita, discutem questões culturais, etc. Enfim, temas e disciplinas que o espírito tecnocrático vigente tende a considerar como “sexo dos anjos”. Coisas pouco práticas.

Não é bem assim. O São Bento simplesmente sabe que a melhor educação é aquela que ensina a pensar. E ensina o aluno a aprender, pois todos temos de estudar, até o fim da vida.

Essa constatação pode ser uma luzinha no fim do túnel, esperança nesse mar de ignorância que grassa no País.