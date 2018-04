A mala, a uva e os filmes

VENEZA – Aos que se solidarizaram com o sumiço da minha mala, agradeço e comunico que a dita cuja apareceu, sã e salva. Assim, sem dramas, e junta com um cestinho de frutas (ótimas uvas italianas) como pedido de desculpas. Tudo normal, então e não vou ter de jogar a culpa no pobre do Sarkozy, que deve ter mais o que fazer. Saio agora para ver dois filmes que prometem: Se, Jie (Lust, Caution), um Ang Lee de quase três horas, e Kantoku Banzai!, de Takeshi Kitano. Dizem que o novo Ang Lee (que ganhou aqui em 2005 com O Segredo de Brokeback Mountain) pode ser o filme-escândalo do ano, com cenas de sexo fortíssimas. Será? Vamos ver. Fui.