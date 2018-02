O documentário A Imagem Que Falta, do Camboja, disputa a estatueta de melhor filme estrangeiro no Oscar. De que outra maneira esse trabalho, tão intenso quanto original, poderia encontrar o destaque que vem tendo? Num filme em primeira pessoa, o diretor Rithy Panh narra as atrocidades cometidas pelo Khmer Vermelho durante a ditadura comunista de Pol Pot. Há uma narração, constante e emocionada (embora contida), em francês. Ela cobre imagens na tela, “encenadas” por bonecos de argila, mescladas ao raro material de arquivo disponível.

