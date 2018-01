A Grande Família estoura

Recebo, através do Almanaque da Maria do Rosário, a informação de que A Grande Família, versão cinematográfica do seriado da Globo, estourou na bilheteria. Estreou na sexta e fez 303 mil pessoas no final de semana, com média de 1.100 espectadores por cópia, o que é muita coisa. Segundo uma fonte da Globo Filmes, desde Se Eu Fosse Você, de Daniel Filho, uma produção nacional não liderava o ranking de público e renda, como agora é o caso de A Grande Família. Leia crítica do filme neste blog.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.