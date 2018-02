A Filha da Minha Mulher

Vou vendo uns DVDs e colocando umas notas críticas para vocês. É o jeito.

Do provocador Bertrand Blier, uma surpreendente Lolita à francesa, mais radical que a de Nabokov/Kubrick.

A história é a de um padrasto que fica a sós com a enteada de 14 anos depois da morte da mãe da garota. (O nome francês, claro, é Le Beau Père). O Padrasto. O pai biológico da moça é um estroina, alcoólatra, dono de um clube noturno. Ele tenta ficar com a filha após a morte da ex-mulher, mas a garota prefere o padrasto, por razões que se imaginam.

O padrasto é um pianista que, a princípio, procura evitar a situação. O interessante é o relacionamento do pai com o padrasto. O pai mais ou menos intui o que está acontecendo.

Me pergunto se, hoje em dia, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, um filme como esse poderia ser exibido no circuito comercial, por mais que seja sutil, não tenha cenas apelativas, etc. Blier estava adiante do seu tempo.

