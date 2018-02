A Fifa diz ufa!

E o Milan passou com dificuldade pelo Urawa Reds, do Japão, como o Boca havia passado, suando, pelo também obscuro Étoile du Sahel, da Tunísia. Assim, vai dando o que sempre deu: o campeão europeu contra o campeão sul-americano. A Fifa inventou essa fórmula, aparentemente mais justa, mas na qual os outros times entram como meros figurantes. Todo mundo torce para que os coadjuvantes não estraguem a festa, mas um dia isso vai acontecer. Afinal, a zebra gosta mesmo é de pastar no gramado.

A velha fórmula era bem melhor. Europeus contra sul-americanos em dois jogos, um lá outro cá. E ponto final. Mas a política prevalece.