A experiência perdida do cinema mudo

O Saymon chama a atenção para um erro no post anterior, e com razão, pois Caligari é de Robert Wiene e não de Murnau, como estabanadamente escrevi. Bem, de Caligari, Paulo Emilio Salles Gomes dizia que era o filme que havia contribuído para que as elites intelectuais começassem a levar o cinema a sério. Até então, era considerado curiosidade de feira. Escrevi também que o cinema involuiu e aí o cara pode pensar que sou um dinossauro que acha que o cinema acabou quando entrou o som. Um nostálgico do Chaplin Club.

Talvez tenha me expressado mal, mas só quis dizer que existe hoje um desleixo com a imagem que é assustador. A grande maioria dos filmes parecem feitos para serem escutados, o que é influência da televisão. Mas outro dia mesmo, em homenagem a Antonioni, revi A Aventura, cujo tema, o alheamento entre as pessoas, está maravilhosamente expresso mais nas imagens do que nas palavras, aliás, tão rarefeitas quanto os relacionamentos entre os personagens.

Mas isso tudo nem deveria ser objeto de debate, tão óbvio é. O que interessa é o seguinte: estive ontem na Cinemateca para a abertura da mostra, e vi Salomé, que não conhecia, com acompanhamento de Lívio Tragtenberg e outros músicos. Foi uma sessão mágica, envolvente. Lá pelas tantas, no meio do filme de Charles Bryant, inspirado em Oscar Wilde, pensei uma coisa esquisita: “Como será que nossos antepassados viam esses filmes?” Com que inocência olhavam para a tela? Que olhar puro, que já não é mais o nosso, adestrado por uma extensa milhagem cinematográfica, lançavam para aqueles personagens contracenando na sala escura?

Os filmes (alguns deles) se preservaram, mas essa experiência antiga está perdida para sempre. Jamais nos assustaremos de novo com a chegada do trem à estação, como contam que aconteceu numa projeção dos Lumière.