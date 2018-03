A ecologia da existência

Alguns leitores interpretaram como queixa o meu post “Falta de tempo para pensar”. Não é não. Só constatação. Sobre essa condição contemporânea, que é a de estar imerso num continuum de notícias, ofertas, informações. Sem espaço, trégua e intervalo.

Outro dia, em Brasília, eu estava numa van indo para o hotel e, de repente, houve um silêncio. Por um momento, ninguém falou. Logo surgiu alguém para dizer, incomodado: “Nossa, que silêncio, hein?” Como se estivéssemos diante de alguma coisa indesejada, quase obscena. Eu disse a ele (mas, no fundo, a mim mesmo). “Curta esse silêncio, amigo, pois é a mercadoria mais rara em nosso mundo”.

Preservar esse espaço próprio, essa zona interior de silêncio, me parece a mais urgente das tarefas. Talvez, no limite, algo impossível de conseguir, mas que precisa ser tentado.

É o que chamo do espaço de reflexão: essa zona interna, livre do delírio consumista do dia a dia. Em nome da sanidade, temos de lutar pela preservação desse espaço interior.

É existencialmente ecológico.