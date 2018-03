A difícil situação do Corinthians

O São Paulo passou pelo Bragantino com muita facilidade, e o Corinthians, pelo Marília, com muita dificuldade. Ao São Paulo basta vencer o Juventus para se classificar para a semifinal. O Corinthians terá de fazer a lição contra o Noroeste e – aí é que vem a dor – acreditar que o Santos vá suar a camisa para tirar a Ponte Preta e lhe dar a vaga. Essa semana vai se falar muito em ética, profissionalismo, etc. Mas é mais fácil acreditar em duende, Papai Noel e coelhinho da Páscoa, ao mesmo tempo, do que achar que o Santos, ocupado com a Libertadores, vai se incomodar muito em livrar a cara do rival de 95 anos.

