A devassa da Devassa

Acho a Paris Hilton de mau gosto, nunca experimentei essa cerveja e nem tenho qualquer simpatia por campanhas publicitárias de bebidas. Acho tudo chato, sem graça e meio cafajeste. Dito isso, me parece o fim da picada a campanha da Devassa ter saído do ar. E, ainda por cima, por liminar pedida por uma entidade dita de autorregulamentação – o Conar! Depois, quando eu falo que há um assustador neo-moralismo no ar, tem gente que me chama de paranóico. Sai, azar! Já vi esse filme antes, e não gostei do final. Leia aqui.

