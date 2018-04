Há uma linha de evolução clara no cinema de Heitor Dhalia. Do universo um tanto artificial de Nina, ele passa ao diálogo expressionista de O Cheiro do Ralo e atinge agora, com À Deriva, um clima de sentimentos mais intensos que não se via nos dois primeiros filmes. Como se, ao embarcar numa história que, em boa medida, é cavada de suas próprias memórias afetivas, ele tivesse atingido uma autenticidade que ainda não experimentara de todo.

Essa sinceridade, em falta de palavra melhor usemos esta, o leva ao despojamento. Se os dois primeiros filmes sofriam por serem empetecados, neste Dhalia simplifica procedimentos e se livra de penduricalhos que atravancavam seus projetos iniciais. Solta-se. E, soltando-se, atinge o espectador naquilo que lhe interessa, a emoção.

Trata-se, em consequência, de um filme muito sensorial, no sentido em que busca contato físico, solar (mas também cheio de sombras) com essa família em crise e que, portanto, se fecha para algumas alternativas enquanto se abre para outras. Mathias (Vincent Cassel) e Clarice (Débora Bloch) fazem esse casal em via de separação, cujas disputas crescentes são testemunhadas pela garota Felipa (Laura Neiva, descoberta pelo diretor no site de relacionamento Orkut). Uma boa ideia passar a ação pelo filtro de Felipa. Sem que seja ela a narradora, no sentido estrito do termo, funciona como uma espécie de testemunha do desacerto dos adultos, função que muitas vezes as crianças e os adolescentes têm, tanto no cinema como na vida real.

Interessante, também, ver a maneira como o casal é retratado, sem qualquer maniqueísmo. Mathias e Clarice não são vilões, mesmo porque nesse tipo de história não há bandidos nem mocinhos. Todos, de certa forma, são vítimas, em especial de si mesmos. O que acontece é que o escritor Mathias e Clarice estão ocupados demais consigo mesmos para funcionar de maneira adequada como pai e mãe. Ambos vivem suas crises de insatisfação com o trabalho e, em especial, com a vida. Sentem-se envelhecer, envolvem-se com novos amores e tudo isso perturba o próprio momento de passagem da menina para a idade adulta. É o momento mesmo da deriva. Quando a sexualidade é vista como desejável, inevitável, mas também causadora de sofrimentos, culpas, recriminações. Ressacas. E desfechos mal resolvidos. Esse tônus psicológico encorpa o filme, e ainda mais quando se nota que, na economia libidinal da família, há uma inclinação francamente incestuosa entre pai e filha. Tudo muito sutil, verossímil, nada explícito. Como uma energia pulsante, que se mostra e se esconde em seguida.

Nota-se que Dhalia buscou dominar e operar da melhor maneira possível com essa soma de sentimentos contraditórios que surge nesse tipo de situação. Talvez tenha avaliado a complexidade do projeto e tentado controlá-lo um pouquinho além da conta. Nessa preocupação de domínio das condições, o filme poderia ter se perdido e ficado cerebral demais. Por sorte, a sua tendência é oposta – a espontaneidade e um frescor que dialoga com Truffaut e todo um cinema francês de sentimentos que dele nasce – compensa de outro lado e reequilibra a balança.

