Estudar um fenômeno complexo é dividi-lo em partes mais simples. Certo? Errado. Para o professor Hilário Franco Jr., compreender um nó de significados, como o futebol, é tomá-lo em seu conjunto. Essa, a aposta do medievalista, que trabalha em Paris com o craque do assunto, Jacques Le Goff, e que está na origem do livro A Dança dos Deuses – Futebol, Sociedade, Cultura (Cia. das Letras, 472 págs., R$ 54). Abaixo, a conversa de Franco Jr. com o Estado.

O que leva um historiador, com especialidade em Idade Média, a estudar o futebol?

É uma questão de fundo, que só me ocorreu depois: estudar a Idade Média, como estudar o futebol, são tentativas de compreender a atualidade. De forma mais longínqua: quase tudo do nosso mundo ocidental partiu da Idade Média. Estamos aqui falando português, usando calças e óculos, que são invenções medievais. E entender o futebol é uma maneira um pouco mais próxima, em termos de data, de também compreender a atualidade, sob outro ângulo, de uma outra maneira e um outro registro. São maneiras de tentar ler o hoje, por caminhos diferentes.

Há uma frase interessante de Clifford Geertz: ‘Um jogo revela muito sobre os valores das culturas nas quais é praticado e assistido com mais entusiasmo.’ Foi pensando em coisa parecida que você escolheu o futebol?

Se usarmos a metáfora da sociedade como um ser vivente, diremos que ela se expressa de diferentes maneiras em diferentes momentos. O esporte também, mas nisso eles não se diferenciam de outras modalidades de expressão. Os esportes fazem isso de maneira imediata; por serem físicos, não pressupõem um conhecimento prévio, que a pessoa tenha lido determinados autores, por exemplo. Dão-se de forma imediata. O futebol movimenta emoções e dinheiro no mundo todo, por ele se mata e se fez guerra, parece um sintoma mais vivo, mais forte, mais expressivo, e por isso tem essa repercussão. Ele diz alguma coisa de maneira mais forte e mais profunda que os outros esportes. E é por aí que eu tento pensá-lo: o que tem essa forma de expressão para mobilizar tanta gente?

Em geral, os estudos sobre futebol abordam um determinado aspecto desse esporte, exatamente por sua complexidade. Você procura uma compreensão mais global, não é?

Existe uma corrente dentro da historiografia, de uns 20 ou 30 anos para cá, que pretende fazer uma história total. Não fragmenta o passado em história econômica, literária, social, etc. pela razão óbvia que qualquer ser humano, em qualquer sociedade, é tudo isso ao mesmo tempo. Olha-se para um momento histórico, como um todo, tentando articular essas várias facetas. De forma intuitiva, pensei, ‘se é para estudar o futebol, qual é o seu princípio? Uma bola, totalidade indivisível em seus gomos’. Ou ela é vista como totalidade, ou deixa de ser o que é. Então, eu tento olhar o futebol no seu conjunto. A partir desse insight tentei ver como seria possível fazer isso e, nesse ponto, ajudou muito o fato de ser historiador, e dessa linha que se chama história das mentalidades. Meu inspirador e mestre no assunto é Jacques Le Goff. Estudei com ele por três anos e passo boa parte do ano em Paris, na École des Hautes Études.

Você traça uma linha evolutiva do futebol desde o seu passado remoto. Mas gostaria de um comentário sobre o momento atual do futebol, a sua modalidade globalizada, certamente uma fase de transição. Como você a vê?

Como você leu no livro, o fundamental, para mim, em todo o sistema do futebol, são os torcedores. Não estou dizendo que os jogadores, dirigentes não sejam importantes, mas eles se renovam rapidamente, enquanto as torcidas são os elementos de longa duração. Nesse sentido, a estrutura do jogo, o significado do jogo para as pessoas, muda muito pouco, ou muito devagar. Mas a média e a curta duração vão se acelerando. Então, se você pensar na migração de jogadores da periferia para o centro, os Alexandre Pato da vida, que vão embora com 17 anos, bem, esse é um fenômeno da sociedade como um todo e não exclusivamente do futebol. Veja a preocupação da comunidade européia com a migração, sobretudo de africanos, que tentam entrar na Europa para fugir da fome, do desemprego, das guerras. Essa migração da periferia para o centro é algo natural, e nós somos a periferia. Acontece em todos os setores, inclusive no futebol. Tudo era mais lento e tudo agora se acelerou. Não é o futebol, é tudo. Então, quando a gente compara o futebol de hoje e o de antigamente, eu diria que, quantitativamente ele mudou; qualitativamente, não; a estrutura do jogo ainda permanece a mesma.

Numa outra linguagem, a gente teria uma infra-estrutura que se move muito rápido e uma superestrutura que permanece estável, ou se modifica muito lentamente. Você vai a um estádio e encontra reações de torcedores muito parecidas com as de décadas atrás.

Seria isso, com a observação de que se as modificações do quantitativo permanecerem por um tempo longo, que não é possível mensurar a priori, elas irão acabar interferindo no qualitativo. Se a gente permanece décadas sem ídolos, ou com os ídolos indo embora cedo, como foram Robinho, Diego, Kaká, Pato, etc. , isso vai acabar gerando uma maneira diferente do torcedor se relacionar com seu time. Talvez se estabeleça uma relação um tanto mais fria, impessoal, não sei dizer. A idéia é que se permanecer esse ambiente global, a longo prazo deve mudar a estrutura e o significado do jogo. Mas isso é para futurólogos, não para historiadores.

Sabe onde já se detecta essa mudança? No relacionamento do torcedor com a seleção. Você não sente a mesma coisa?

Certo, mas na verdade está havendo um distanciamento da população, ou de um segmento dela, em relação ao País como um todo. E temos então de volta aquela relação especular, dialética entre futebol e sociedade, entre país e seleção. Não dá para ser muito entusiasta e vestir muito a camisa da seleção. Claro que tem tudo isso: os jogadores atuam todos fora, a seleção não joga mais aqui, os caras pedem dispensa… Mas tem também a ver com o país. O que esse país significa para a gente, o que nós significamos para este país? Isso quer dizer que a questão do nacionalismo precisa ser repensada, deixando de lado vários chavões e talvez esse seja o momento para isso. Eu concordo com o seu diagnóstico, mas talvez as causas não possam ser explicadas apenas pelo lado esportivo.

Falando na torcida, você tem algumas idéias interessantes sobre o fenômeno da violência, por exemplo.

Acho que aqui também teríamos que repensar as coisas. A violência é um fenômeno que se auto-reproduz e se auto-alimenta. Então, mandar bater nos torcedores, é uma ‘solução’ simplista porque simplesmente vai aumentar a revolta e vai gerar na próxima oportunidade algo ainda mais violento. A análise fica então muito policialesca. Temos que ir mais para baixo. E ir para baixo significa levar em conta a questão social. Mas que também não esgota. Não se diz, porque não é de bom tom, que o futebol é um esporte ligado, desde a sua origem, à violência. Quando se fala no futebol como guerra simbólica, válvula de escape, isso não quer dizer que ele anule a violência que existe, de fato, em toda sociedade. René Girard, em A Violência e o Sagrado , fala muito sobre isso. A violência faz parte do ser humano. O que a civilização tenta fazer é embutir essa violência para que ela seja disciplinada. Freud cansou de falar nisso. Há uma violência inerente ao futebol. O primeiro passo para lidar com ela seria reconhecê-la como parte do mundo do futebol e desde que dele temos notícia. Mas por que as brigas de antigamente eram menos graves que as de hoje? Isso teria de ser pensado. Há uma pulsão da violência e não resta dúvida de que o exercício da violência provoca um tipo de prazer nas pessoas. Fazemos de conta que esse prazer não existe.

Sobre o jogo mesmo, você introduz uma metáfora lingüística para compreendê-lo. Como é isso?

O livro parte daquilo que é mais perceptível, começando pela história do futebol. Passo pela questão sociológica, o futebol negócio, um certo aspecto da violência e, como arqueólogo, vou cavando para chegar ao alicerce e entender o jogo. Então, não por acaso esse capítulo está no final, é o mais difícil. E o menos intuitivo. Por exemplo, quando escuto ou leio as análises de partidas de futebol, os profissionais, na verdade fazem comentários de bom senso, fragmentando o jogo (fulano jogou bem, beltrano jogou mal, o técnico mexeu bem ou mal, etc. ). Mas o jogo é um conjunto, uma estrutura, uma dinâmica, e isso eu nunca vejo ser comentado. Vejo ‘fotografias’ e não o ‘filme’ do jogo. Os comentário são pontuais. A solução que me ocorreu foi essa: o jogo é uma linguagem, um diálogo, um debate entre oponentes. Um lingüista estaria interessado em ver como cada um deles monta suas frases, que palavras escolhe, os adjetivos que usa. Ou como fica em cima do muro, dando voltinhas sem ir ao objetivo. Tentei aplicar isso ao futebol. A hipótese era de que o futebol é uma linguagem e portanto regido pela estrutura de uma linguagem. Acho que isso dá uma outra possibilidade de entendimento do futebol. Uma linguagem, gestual, emocional, física mas que não deixa de ser linguagem também. Com a pretensão de que isso possa ajudar para leituras diferentes de uma partida, além dessa coisa do fulano que jogou bem ou mal, o juiz errou, o time estava inspirado, é 4-4-2, 3-5-2, etc. Tudo isso no fundo não quer dizer muita coisa. É preciso ir à estrutura do jogo para entender alguma coisa dele.

(Estadão, Caderno Cultura, 26/8/07)