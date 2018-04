A crise de Kitano

VENEZA – Kitano não pirou, mas está em clara crise criativa. Kontoku Banzai! (Glória ao Cineasta), continuação de seu trabalho anterior, Takeshi’s é expressão dela. No primeiro, ele tentava trabalhar, uma contra a outra, suas duas “personas”, o popular “beat” Kitano e o cult Takeshi, diretor de filmes de arte. Em Glória ao Cineasta, ele desdobra sua personalidade em um boneco de plástico e tenta gêneros novos, para ele. Ensaia um filme à maneira de Ozu, a comédia rasgada, a ficção científica e por aí vai. “A motivação para essa obra veio com uma constatação: meus filmes não fazem sucesso na bilheteria; como atingir o público?”, disse. À pergunta sobre o perigo desse cinema auto-referente se esgotar em si mesmo, Kitano respondeu de maneira sincera: “Ainda vou fazer um terceiro filme sobre essa questão, com o objetivo mesmo de desmantelar tudo, não deixar pedra sobre pedra e recomeçar do zero”. Só se pode desejar que essa psicanálise selvagem termine logo.