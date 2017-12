A Copa na Cinemateca

O que pode fazer a Cinemateca durante a maratona de jogos de futebol? Oferecer filmes brasileiros legendados aos estrangeiros que se encontram em São Paulo e queiram dar um tempo nos jogos.

A Mostra Copa na Cinemateca não poderia abrir com melhor filme para a ocasião – Garrincha, Alegria do Povo, de Joaquim Pedro de Andrade, provavelmente o melhor documentário brasileiro com temática futebolística.

O filme revela a magia do futebol de Mané Garrincha mas também os bastidores e o preço da fama. É, poderíamos dizer, um trabalho que faz jus ao personagem, mas não o coloca num pedestal. E sugere o lugar privilegiado que o futebol ocupa no imaginário nacional, sem por isso mistificá-lo. Obra obrigatória para fãs e estudiosos do festival. E, sim, as grandes jogadas de Mané estão lá, na tela.

A mostra, no entanto, não se compõe apenas de filmes de futebol. Pelo contrário, Garrincha é o exemplar solitário nesse domínio. As outras atrações abarcam do clássico absoluto da fase muda brasileira, Limite, de Mário Peixoto, a um trabalho deste ano como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro. Além deles, Anjo Loiro, de Alfredo Sternheim, Bye, Bye, Brasil, de Cacá Diegues, Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes, Tudo Bem, de Arnaldo Jabor, Eles não Usam Black-Tie, de Leon Hirszman, e Carlota Joaquina, de Carla Camurati.

O ingresso é grátis. Abaixo, a programação:

ENDEREÇO

Largo Senador Raul Cardoso, 207

próximo ao Metrô Vila Mariana

Outras informações: (11) 3512-6111 (ramal 215)

www.cinemateca.gov.br

PROGRAMAÇÃO

QUINTA 19/06

SALA CINEMATECA BNDES

19h00 GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO

SEXTA 20/06

SALA CINEMATECA BNDES

19h00 LIMITE

SÁBADO 21/06

SALA CINEMATECA BNDES

18h00 HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO

20h00 ELES NÃO USAM BLACK-TIE

DOMINGO 22/06

SALA CINEMATECA BNDES

17h00 CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS

QUINTA 26/06

SALA CINEMATECA PETROBRAS

19h00 CARLOTA JOAQUINA, A PRINCESA DO BRAZIL

SEXTA 27/06

SALA CINEMATECA PETROBRAS

19h00 BYE BYE BRASIL

SÁBADO 28/06

SALA CINEMATECA BNDES

18h00 LIMITE

20h00 GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO

DOMINGO 29/06

SALA CINEMATECA BNDES

17h00 TUDO BEM

SÁBADO 05/07

SALA CINEMATECA PETROBRAS

18h00 BYE BYE BRASIL

20h00 CARLOTA JOAQUINA, A PRINCESA DO BRAZIL

DOMINGO 06/07

SALA CINEMATECA BNDES

17h00 HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO