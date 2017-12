A Cidade Onde Envelheço vence o Festival de Brasília 2016

O longa mineiro A Cidade onde Envelheço foi o grande vencedor do Festival de Brasília de 2016. Conta a história de duas jovens portuguesas que vivem em Belo Horizonte. As duas intérpretes (Elizabete Francisca e Francisca Manuel) dividiram o prêmio de melhor atriz. O longa deu também o troféu de direção a Marilia Rocha e de ator coadjuvante para Wederson Neguinho.

A maior ovação do público foi para Martírio, de Vincent Carelli, vencedor do prêmio do Júri Popular. O filme fala do genocídio dos Guarani-Kaiowá e é definitivo em seu gênero. Do júri oficial levou o Prêmio Especial do Júri, o que soou como prêmio de consolação. Por sorte, o júri popular fez o trabalho que o júri oficial não soube ou não quis fazer.

Abaixo, a lista de premiação

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Longa-metragem

A cidade onde Envelheço. Melhor filme, Direção (Marilia Rocha), Atriz (Elizabeth Francisca e Francisca Manuela), Ator coadjuvante (Wederson Neguinho)

Rifle. Roteiro, Som, critica

Elon não acredita na Morte. Ator (Rômulo Braga)

Vinte Anos. Trilha sonora,

Deserto. Direção de arte

Martírio. Prêmio Especial do Júri. Júri popular

O Último Trago. Atriz coadjuvate, (Samia de Lavor), Fotografia, Montagem

Curta-metragem

Quando os dias eram Eternos. Melhor Filme, Trilha sonora

Constelações. Ator (Renato Novais Oliveira)

Estado Itinerante. Atriz (Lira Ribas), Crítica, Prêmio Especial do Júri

Demônia – Melodrama em três atos. Montagem

Confidente. Som

Delírio, a Redenção dos Aflitos. Direção (Fellipe Fernandes), Roteiro, Direção de arte

Solon. Fotografia

Procura-se Irenice. Júri popular