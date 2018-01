A CBF e a dança do créu

Injustiça de quem diz que a CBF só sabe explorar a marca da seleção e ignora o futebol que se joga no País. A Confederação acaba de mostrar que está atenta e ativa: proibiu as comemorações de gols com a “dança do créu”. Já podemos dormir tranqüilos. A moral da família brasileira foi preservada. E outro passo foi dado para que o futebol se torne cada vez mais burocrático, regulamentado e chato. Como deseja a FIFA, de onde, aliás, emana esse tipo de recomendação, sob a prescrição genérica de que se devem coibir “comemorações provocativas”.

