E a defesa do Corinthians, tida como infalível, falhou. Daí o empate de 2 a 2 com o Juventus. O abatimento de William era perceptível no final do jogo. Prova de que contavam com os três pontos como certos. No futebol isso não existe. E quem ainda se lembra de que o Juventus, esteja como estiver, é a eterna “asa negra” do Corinthians? Mesmo que usar esse termo seja hoje politicamente incorreto, como substituí-lo por outro?

