A arte das estrelas

Quem se deu ao trabalho de acompanhar o jogo entre seleção brasileira e Argélia viu a diferença entre um primeiro tempo medíocre e um segundo tempo que, se não foi brilhante, teve pelo menos alguns lampejos do que outrora foi o futebol brasileiro. Qual a diferença? A presença de Ronaldinho e Kaká, que estavam no banco, “de castigo” por terem pedido dispensa da Copa América.

Posso até entender o Dunga: essas estrelas devem ser mesmo duras de agüentar, com seus egos tamanho-família e mimos de gatas de madame. Talvez seja preciso baixar a bola deles de vez em quando. Mas, enfim, quando entram em campo, fazem a chamada diferença.

O caso me lembrou uma história do grande cineasta Billy Wilder (de Quanto mais Quente Melhor e O Pecado Mora ao Lado, entre outros). Perguntaram a ele como fazia para trabalhar com uma pessoa insuportável como Marilyn Monroe. Wilder respondeu: “Tenho uma tia idosa que não fuma, não bebe, não se droga, dorme cedo e é um anjo de dócil; mas ninguém pagaria um centavo para vê-la numa tela de cinema”.

Acho que explica, né?