Há um frisson estranho com o fato de Aldo Rebelo assumir a presidência interinamente enquanto Lula viaja. O que acham que ele vai fazer durante a sua “gestão” de um dia? Nacionalizar o sistema bancário? No tempo do regime militar diziam que comunista comia criancinhas. Por falar nelas: e nós, quando sairemos da infância política?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.