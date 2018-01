A alegria do povo

Boleiros

A segunda rodada do Campeonato Paulista foi de reversão de expectativas. O Palmeiras ia arrasar o Santos, e dentro da Vila: deu empate. O São Paulo ia golear o Rio Preto: ganhou em suado 1 a 0, gol marcado aos 43 do segundo tempo. O Corinthians, depois do bom início, ia se impor diante da sua asa negra: perdeu para o São Caetano por 3 a 1. A Portuguesa, rediviva, mostrou que não estava para brincadeira depois de estrear derrotando o atual campeão e ia passar por cima do seu adversário seguinte: perdeu para o Ituano por 1 a 0.

O que aconteceu? O futebol é uma “caixinha de surpresas”, como diziam os antigos? Menos, menos. Nós é que gostamos de tirar conclusões precipitadas e definitivas. E, nesses casos, o futebol não perdoa e nos derruba. O fato é que, tirando o São Paulo, e talvez a própria Portuguesa, todos os outros estão em formação. Não se pode exigir muito deles neste começo de temporada. Não se pode esperar, sobretudo, regularidade. Nesse sentido, o mais oscilante talvez venha a ser o Corinthians, o que mais contratou e montou um time todo novo. Mano Menezes terá muito trabalho pela frente.

Mas Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo, a julgar pelo que se viu no clássico, também não terão vida fácil. Luxa está do lado que tem o dinheiro, o que sempre ajuda. Jogou sem duas contratações que merecem o nome de reforços, Diego Souza e Lenny. Quando eles entrarem no time, o Palmeiras deverá apresentar um futebol mais leve, criativo e rápido – do jeito que o treinador gosta.

Já o Santos não foi o desastre que se esperava porque Leão reconheceu a superioridade do adversário e optou por uma postura defensiva. No segundo tempo foi até melhor do que o Palmeiras, mas não a ponto de marcar o gol da vitória. Então, sua insuficiência ofensiva ficou mais do que clara. O que adianta ter um bom centroavante como Kléber Pereira se a bola não chega até ele?

Quanto aos outros: a Portuguesa se iludiu com a vitória sobre um Santos desconjuntado e sem raça no primeiro jogo. Precisa cair na real. E o São Paulo, que tinha a ilusão rápida de se tornar uma máquina mortífera com Adriano, talvez tenha de se conformar com a filosofia modesta e vencedora de Muricy Ramalho. Ganha, mas não encanta.

MANÉ E O RISO

Quem vencia e encantava era Mané Garrincha, que nos deixou há 25 anos, no dia 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática. Para quem se lembra de Garrincha, que levou o Botafogo a incontáveis vitórias, venceu as Copas de 1958 e 1962 e nunca perdeu um jogo da seleção atuando ao lado de Pelé, não cabe nenhuma dúvida de que foi o segundo melhor jogador de todos os tempos. Não era completo, como o Outro, mas era perfeito no que fazia. Era um driblador infernal, lúdico, mas extremamente eficiente na sua jogada principal, a finta inapelável, a chegada à linha de fundo, o cruzamento fatal. Grande Garrincha. Parou mais cedo por causa dos joelhos, do álcool e do abuso dos cartolas que o obrigavam a jogar sem condições físicas. Não pegou por completo a era da mídia e por isso não consta do repertório de quem acha que a bola começou a rolar nos anos 80. Mas nenhum jogador é lembrado com tanto carinho pela torcida da geral quanto o nosso Carlitos da bola. Garrincha, ao desmoralizar seus marcadores, fazia o homem do povo rir nas arquibancadas. Era a sua alegria. Talvez a única.

