Brasília anuncia concorrentes

Eis aí os filmes selecionados para o Festival de Brasília. Com o fim do critério de ineditismo, a seleção repete Trabalhar Cansa e Meu País, que acabaram de concorrer em Paulínia. As Hipermulheres disputa os kikitos em Gramado antes de tentar os candangos em Brasília. Caso vença o festival gaúcho terá de ser substituído por um suplente, pois o Festival de Brasília não aceita (ainda) concorrentes que venceram outro festival.

FILMES SELECIONADOS

MOSTRA COMPETITIVA DE FILMES DE LONGA-METRAGEM

1. As hiper mulheres, de Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuro, 80min, RJ/PE

2. Hoje, de Tata Amaral, 90min, SP

3. Meu país, de André Ristum, 90min, SP

4. O homem que não dormia, de Edgard Navarro, 95min, BA

5. Trabalhar cansa, de Juliana Rojas e Marco Dutra, 99min, SP

6. Vou rifar meu coração, de Ana Rieper, 76min, RJ

MOSTRA COMPETITIVA DE FILMES DE CURTA-METRAGEM

1. A casa da vó Neyde, de Caio Cavechini, 20’, SP

2. A Fábrica, de Aly Muritiba, 15’, PR

3. De lá pra cá, de Frederico Pinto, 15’, RS

4. Elogio da Graça, de Joel Pizzini, 25’, RJ

5. Imperfeito, de Gui Campos, 14’, DF

6. L, de Thais Fujinaga, 21’, SP

7. Ovos de dinossauro na sala de estar, de Rafael Urban, 12’, PR

8. Premonição, de Pedro Abib, 15’, BA

9. Ser tão cinzento, de Henrique Dantas, 25’, BA

10. Sobre o menino do Rio, de Felipe Joffily, 13’, RJ

11. Três vezes por semana, de Cris Reque, 15’, RS

12. Um pouco de dois, de Danielle Araújo e Jackeline Salomão, 20’, DF

MOSTRA COMPETITIVA DE FILMES DE CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

1. 2004, de Edgard Paiva, 5’48”, MG

2. A mala, de Fabiannie Bergh, 1’45”, PA

3. Bomtempo, de Alexandre Dubiela, 1’30”, MG

4. Cafeka, de Natália Cristine, 2’29”, RS

5. Céu, inferno e outras partes do corpo, de Rodrigo John, 7’33”, RS

6. Ciclo, de Lucas Marques Sampaio, 3’40”, DF

7. Media training, de Eloar Guazzelli e Rodrigo Silveira, 11’39”, SP

8. Menina da chuva, de Rosaria, 6’, RJ

9. Moby Dick, de Alessandro Corrêa, 8’, SP

10. Quindins, de David Mussel e Giuliana Danza, 9’22”, MG

11. Rái sossaith, de Thomate, 10’, SP

12. Sambatown, de Cadu Macedo, 5’41”, SP