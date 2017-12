4 mil posts!

Nem havia percebido, mas meu post anterior, sobre Cauby, foi o de número 4 mil. Descobri assim que abri o painel para postar alguma coisa hoje.

4 mil! Jamais pensei que chegaria a tanto quando comecei este blog. já no distante ano de 2006. Aliás, quando dei a partida no blog, achei que era coisa para durar um ou dois anos, no máximo. Uma experiência temporária. Afinal, a gente, como jornalista, já tem trabalho demais na edição diária e o blog, mesmo repetindo alguns textos do impresso, era um trabalho a mais. No entanto, foi ficando. A gente vai tomando certo amor pela coisa. Vicia.

Acho que por um motivo. No blog temos aquela sensação de independência total. Somos, ao mesmo tempo, o pauteiro, o repórter, o crítico, o editor e mesmo o diagramador. Podemos escolher o assunto, falar em primeira pessoa e ninguém vem nos encher o saco. Podemos deixar só o texto escrito ou ilustrá-lo com fotos, vídeos, o que for. O texto pode ser curto ou longo. Depende da gente. Somos nosso próprio chefe. É bom isso.

No entanto, o blog foi se modificando com o passar do tempo. No começo eram poucos. Repercutiam. Depois foram entrando outros, a ferramenta blog banalizou-se, a plataforma mudou, perdemos audiência e comentários. Tenho certeza de que, em termos jornalísticos, já foi mais importante e influente do que é agora. Às vezes tenho a impressão de que estou escrevendo para mim mesmo. Já pensei em largar, mas alguma coisa me segura, pelo menos por enquanto.

Chegarei aos 5 mil? Só o tempo dirá.