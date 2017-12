Diário de Veneza 2014. Birdman

Veneza – Começar bem é tudo. E Veneza começou bem com o primeiro

concorrente, Birdman, produção norte-americana dirigida pelo mexicano

Alenjandro Iñarrítu (o González agora ele só abrevia com G.) A

história é a de um ator que já viveu um superherói (O Homem Pássaro do

título) e agora deseja mostrar a si e à família que também é capaz de

interpretar uma peça autoral, escrita por ninguém menos que o cult

Raymond Carver (o escritor de Short Cuts, que deu no grande filme de

Robert Altman). Na verdade, trata-se de uma peça de teatro de Carver,

De que Coisa Falamos quando Falamos de Amor.

Em entrevista Iñarrítu disse que só poderia fazer esse filme com

alguém que de fato tivesse vivido um superheroi na tela, o que é o

caso de Keaton, o Batman. “Mas também era fundamental alguém que

topasse sair da zona de conforto e transitar entre a comédia e o

drama”, como faz o personagem de Keaton, o ator Rigan Thomson. Ele é

um tipo atormentado, que deseja a fama no palco após ter encarnado o

superherói. Ouve uma estranha voz profunda, que o critica e tenta

comandar seus atos. Mantém alguns poderes, como o dom da levitação e a

capacidade de mover objetos metálicos apenas com o poder da mente.

Dito assim, parece risível. E talvez até seja mesmo, porque o diretor

calibra seu personagem entre o dramático e o cômico.

Sobre esse ponto, de passagem, Iñarrítu disse que depois de ter feito

muitos filmes com grande peso dramático, queria experimentar a leveza

da comédia – desejo que estaria na origem deste projeto.

O fato é que, além de contar com bom elenco (além de Keaton, Edward

Norton, Naomi Watts e Emma Thompson), Iñarrítu faz fé num dos traços

característicos do seu cinema – a energia que impõe à narrativa, com

cenas que vão de closes a planos-sequência caprichados e intensos.

Nota-se que, ao trabalhar com atores famosos, Iñarrítu os tensiona de

modo a assumirem riscos. “Fiquei impressionado ao ver o filme sobre o

Philippe Petit, o francês andou sobre um cabo de aço entre as Torres

Gêmeas”, diz Iñarrítu. Fez com que os seus atores e atrizes vissem o

documentário de James Marsh, O Equilibrista, sobre a façanha de Petit.

Na verdade, ele toma a ousadia de Petit como metáfora para o desafio

da arte.

Através dessa história, mesclada de realismo com traços fantásticos,

Iñarrítu toca em questões bastante interessantes: a procura alucinada

pela fama que, depois de conquistada parece mais um peso que uma

vitória, a competição desabrida no meio artístico, a arrogância da

crítica, que se julga capaz de determinar o sucesso ou o fracasso com

o mero exercício da opinião. Coisas da natureza humana, enfim, e

exacerbadas num meio e numa sociedade em que o sucesso é a medida de

todas as coisas. O espírito latino de Iñarrítu, talvez ainda não

dominado pela indústria, impõe uma visão crítica a essa ordem das

coisas, num filme de alguns momentos brilhantes, outros divertidos,

exemplo de que se podem fazer boas coisas mesmo no esquema dos grandes

estúdios. Em geral não se faz, mas é possível. E o filme, inclusive,

fala dessa possibilidade e dos seus limites.