Zurlini, Ripley e ‘Some Like It Hot’

Errei feio! Fui para o Centro, para postar na lan house que costumo utilizar, na Conselheiro Crispiniano, e estava fechada. O Centro todo está uma loucura – ruas interditadas, palcos sendo montados, iluminações sendo ajustadas, sons sendo testados parta os shows da virada cultural. Como conseqüência, não consegui acrescentar os posts que gostaria e chamá-los para a sessão cinéfila do Unibanco, que exibe, às 12 horas, ‘Dois Destinos’ (Cronaca Familiare), de Valerio Zurlini. Estou postando do internet-café da Augusta, próximo ao Unibanco. À tarde, acrescento os tais posts (um deles, pelo menos, justamente sobre o clássico de Zurlini). Mas tem o seguinte, ó. O Cine Olido exibe um ciclo ‘Cinema e Mentira’, ou coisa que o valha. Às 3 da tarde, apresenta o melhor Ripley do cinema, ‘O Sol por Testemunha’, de René Clément, com Alain Delon – the best, malgrado Wenders, Liliana Cavani e o cara do ‘Paciente Inglês’, Anthony Minghella, que morreu há pouco. Na seqüência, às 5, ‘Quanto Mais Quente Melhor’, obra-prima de Billy Wilder. Bom, né?

