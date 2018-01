Zanussi vem aí

De tanto postar textos no blog não estou tendo tempo de ir ver os filmes que me faltam (e interessam) da Mostra. Estava saindo, mas aí me veio a novidade que quero postar logo. Minha amiga Ursula Groszka, verdadeira embaixatriz cultural da Polônia em São Paulo (e no Brasil), me ligou para dar a boa nova. Nos primeiros dias de novembro, logo que a Mostra terminar, estará chegando a São Paulo o diretor Krszystof Zanussi. Vêm ele e um punhado de seus filmes, especialmente os dos anos 80. Zanussi é um autor fundamental do cinema polonês, para muita gente o mais característico da tardia nowa fala, a nouvelle vague local, que chegou meio atrasada ao país. Zanussi estudou na Escola de Cinema de Lodz, que foi o celeiro de onde saíram grandes diretores, incluindo Roman Polanski, que a Ursula já trouxe a São Paulo para outro mega-evento. Ainda não sei quais os filmes do Zanussi que vamos poder ver – Ursula não fez a curadoria –, mas o primeiro dele, Estrutura de Cristal, é uma obra-prima. Dos seguintes, Camuflagem consegue ser melhor do que O Homem de Mármore, do Wajda, ao qual costuma ser comparado por sua crítica à corrupção e ao conformismo dominantes na burocracia que governava a Polônia nos anos 70. Constância vai ainda mais fundo nessa linha (e também costuma ser comparado a outro clássico de Wajda, Sem Anestesia). Conheço pouco dos filmes mais recentes do Zanussi, mas o retrospecto dele é impressionante e pode fazer da sua vinda um verdadeiro acontecimento cinematográfico na cidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.