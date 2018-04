Às voltas com a página de DVD do ‘Caderno 2’, tenho me debruçado sobre o assunto, o que faz com que meus posts mais recentes, e o que vocês vão ler agora, tratem de lançamentos em discos digitais. Nem me lembro mais se foi no ano passado que a Warner comemorou seus 85 anos no Festival de Cannes, apresentando, fora de concurso, o documentário realizado pelo crítico Richard Schickel. Considerando-se que a segunda etapa do 14º Festival de Documentários É Tudo Verdade está começando, nada melhor do que chamar a atenção para esse belíssimo trabalho. Shickel fez um brilhante trabalho de seleção de filmes (e cenas). Sua montagem é brilhante e o texto, narrado por Clint Eastwood, com comentários de Martin Scorsese e Steven Spielberg, é 10 – Shickel honra sua tradição de crítico ao discutir serianmente as boas e más fases da empresa produtora e distribuidora. Seu filme de cinco horas não é chapa branca. Eu disse cinco horas? Não vou dizer que elas passam voando, embora o tempo seja uma experiência relativa. Ao fim, a gente ainda com um gostinho de quero mais. O título vem de ‘Casablanca’, o clássico dos clássicos românticos da Warner (e de Hollywood). ‘You Must Remember This’, canta Dooley Wilson, a pedido de Ingrid Bergman, em ‘Casablanca’, de Michael Curtiz, Oscar de melhor filme de 1942. Desde o realismo social de seus filmes policiais e de gângsteres nos anos 30 e, depois, por meio das aventuras de Errol Flynn, dos westerns de John Ford (‘Rastros de Ódio’!), das representações da juventude transviada de James Dean, do texas mítico de George Stevens (‘Giant’), da renovação dos gângsteres por Arthur Penn (‘Bonnie & Clyde’) até os Batmans de Christopher Nolan e a série de ‘Harry Potter’ (por que não?), muita coisa que eu amo no cinema teve a chancela do estúdio do lendário Jack Warner. Estou acrescentando Peckinpah (‘Meu Ódio Será Sua Herança’), Visconti (‘Os Deuses Malditos’) e Clint Eastwood (acho que todo, graças à parceria da Malpaso com o estúdio). Não sei se ‘You Must Remember This’ já está nas lojas. O mais provável é que esteja chegando. O que sei é que cinéfilos de carteirinha vão babar.